POL-KR: Präsenzkonzept Innenstadt - zwei Festnahmen bei erneutem Sondereinsatz

Krefeld (ots) - Am Mittwoch (30. Juli 2025) um 22:45 Uhr meldete eine 32-jährige Zeugin einen Einbruch an einen Pkw an der Kreuzung Emil-Schäfer-Straße / Am Badezentrum. Sie war zuvor mit ihrem Hund unterwegs gewesen, als sie einen weißen Mercedes gesehen habe, der in Schrittgeschwindigkeit die Straße ...

