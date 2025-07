Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: 36-Jähriger verfolgt Täter auf Motorrad - Festnahme | Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Duisburg und Krefeld

Am Mittwoch (30. Juli 2025) um 22:45 Uhr meldete eine 32-jährige Zeugin einen Einbruch an einen Pkw an der Kreuzung Emil-Schäfer-Straße / Am Badezentrum. Sie war zuvor mit ihrem Hund unterwegs gewesen, als sie einen weißen Mercedes gesehen habe, der in Schrittgeschwindigkeit die Straße entlangfuhr. Wenig später habe sie dann die Alarmanlage eines Autos gehört und festgestellt, dass sich zwei Männer an dem geparkten Firmenfahrzeug ihres Mannes (36) befunden haben. Kurz darauf erschien dieser ebenfalls an der Örtlichkeit und bemerkte, dass die Heckscheibe eingeschlagen- und eine Pressluftmaschine entwendet worden war. Als die Täter die Zeugen bemerkten, flüchteten sie mit dem weißen Mercedes in Richtung Werner-Voß-Straße. Der 36-jährige nahm zunächst unbemerkt die Verfolgung mit seinem Motorrad auf und übermittelte seinen Standort der Polizei. Die Täter (53, 38) flüchteten über die A57 und konnten schlussendlich in Duisburg durch weitere Polizeibeamte angehalten und kontrolliert werden. Bei der Durchsuchung des Pkw konnten die Beamten diverses Diebesgut sicherstellen. Da der 38-Jährige über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde er vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen zu weiteren Straftaten dauern derzeit an.

