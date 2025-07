POL-KR: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Raub am Bahnhof in Krefeld

Krefeld (ots) - Ein 58-jähriger Fahrradfahrer machte am Donnerstag (24. Juli 2025) gegen 15:15 Uhr eine verdächtige Beobachtung: Als er an einem Grünabschnitt vor der stillgelegten Stahlhütte auf der Gladbacher Straße vorbeifuhr, sah er aus der Ferne einen Unbekannten vor einer bereits zersägten Bronzestaue knien. Das Denkmal, eine knapp drei Meter große Arbeiterfigur, war am unteren Ende vom Sockel getrennt ...

