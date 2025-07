Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Raub mit Schusswaffe auf Kiosk in Uerdingen - Täter flüchtig - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Freitag (18. Juli 2025) gegen 23 Uhr betrat ein maskierter Mann einen Kiosk an der Ecke von Kurfürstenstraße und Joseph-Görres-Straße, bedrohte den Kioskbesitzer (29) mit einer Schusswaffe und forderte ihn auf die Kasse zu öffnen. Danach nahm der Täter Geldscheine aus der Kasse und flüchtete zu Fuß über die Joseph-Görres-Straße in Richtung Mündelheimer Straße. Der Kioskbesitzer beschrieb den Flüchtigen als 1,60 bis 1,65 Meter groß. Er hatte ein jugendliches Erscheinungsbild und trug zur Tatzeit eine schwarze Sturmhaube über dem Gesicht, eine schwarze Jogginghose, schwarze Turnschuhe und ein schwarzes T-Shirt mit weißen Streifen unter den Armen. Er sprach akzentfreies Deutsch und hielt eine schwarze Schusswaffe in der Hand. Zeugen, die Hinweise geben können oder zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kurfürstenstraße gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 02151 - 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen. (127)

