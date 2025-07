Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Charlottering: Verkehrsunfall mit drei Autos

Krefeld (ots)

Einen Leichtverletzten gab es am Mittwoch (16. Juli 2025) bei einem Unfall auf dem Charlottering. Gegen 14:20 Uhr hatte die Fahrerin (29) eines Pkw die Kreuzung des Rings mit der Rather und der Adolf-Dembach-Straße überquert und war dabei zunächst mit einem weiteren Pkw kollidiert, der den Ring gerade von der Adolf-Dembach-Straße aus überqueren wollte. Danach war ihr Auto durch den Aufprall gegen einen wartenden Lkw geschleudert worden. Der verletzte Fahrer (57) des anderen Pkw wurde ins Krankenhaus gebracht. Teile des Charlotterings und der Rather Straße waren wegen des Unfalls kurzzeitig gesperrt.

(125)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell