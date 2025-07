POL-KR: Nach Drogenkontrolle: Mitarbeiter des KOD gebissen

Krefeld (ots) - Am Mittwochabend (16. Juli 2025) gegen 19:10 Uhr wurde die Polizei zu einem räuberischen Diebstahl auf der Hansastraße gerufen. Ein 47-jähriger Mann hatte zuvor in einem Geschäft an der Neusser Straße ein Paar Schuhe entwendet und war anschließend geflüchtet. Ein Mitarbeiter des Geschäftes nahm die Verfolgung auf und wurde dabei vom Täter attackiert. Mehrere Passanten griffen ein, konnten den Mann ...

