Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fischeln: Bronzefigur von Sockel abgesägt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Ein 58-jähriger Fahrradfahrer machte am Donnerstag (24. Juli 2025) gegen 15:15 Uhr eine verdächtige Beobachtung: Als er an einem Grünabschnitt vor der stillgelegten Stahlhütte auf der Gladbacher Straße vorbeifuhr, sah er aus der Ferne einen Unbekannten vor einer bereits zersägten Bronzestaue knien. Das Denkmal, eine knapp drei Meter große Arbeiterfigur, war am unteren Ende vom Sockel getrennt worden. Beim Eintreffen der Polizei hatte sich der Unbekannte bereits von der Örtlichkeit entfernt. Die Einzelteile wurden daraufhin sichergestellt.

Zeugen, die auf der Gladbacher Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 02151 - 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen. (128)

