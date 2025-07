Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Zusammenstoß zwischen Pkw und E-Scooter: 41-Jähriger schwer verletzt

Krefeld (ots)

Am Mittwochmorgen (30. Juni 2025) um 6 Uhr wollte ein 58-jähriger Pkw-Fahrer von der Pappelstraße nach rechts in die Traarer Straße abbiegen, als ihm plötzlich von rechts ein 41-jähriger mit seinem E-Scooter auf dem Fahrradweg der Traarer Straße entgegenkam. Der E-Scooterfahrer fuhr in entgegengesetzter Fahrtrichtung und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 41-Jährige wurde daraufhin schwerverletzt ein Krankenhaus gebracht.

E-Scooter sind aus dem Straßenverkehr nicht mehr wegzudenken. Da es sich aber um ein verhältnismäßig neues Fortbewegungsmittel handelt, ist eine Auseinandersetzung mit den Risiken im Straßenverkehr besonders wichtig. Vor diesem Hintergrund bietet die Polizei Krefeld regelmäßig Informationsveranstaltungen zu diesem Thema an. So auch am 11. August 2025 von 8 bis 12:30 Uhr am Globus Markt auf der Hafelsstraße 200. Die Experten der Verkehrsunfallprävention sind mit einem Informationsstand rund um das Thema "Sicher unterwegs mit dem E-Scooter" vertreten. Mit einer VR-Brille können Interessierte heikle Verkehrssituationen durchleben, ohne dabei selbst gefährdet zu werden.

(132)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell