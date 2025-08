Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Reifen von sieben Pkw auf Dreikönigenstraße beschädigt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Dienstag (5. August 2025) meldete eine Zeugin gegen kurz vor 9 Uhr, dass auf der Dreikönigenstraße in Höhe der Hausnummer 152, geparkte Autos stehen, bei denen mindestens ein Reifen zerstochen wurde. Einen Hinweis auf einen Täter konnte die Frau nicht geben. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in dem Bereich der Dreikönigenstraße in der Nacht zum 5. August oder in den frühen Morgenstunden verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Auch weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei unter 02151 - 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen. (136)

