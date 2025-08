POL-KR: Sicher und souverän unterwegs - Pedelec-Training (E-Bike) der Polizei Krefeld für mehr Fahrfreude und Sicherheit

Krefeld (ots) - Am frühen Montagmorgen (4. August 2025) kam es am Hauptbahnhof zu einem Raubdelikt. Gegen 2:45 Uhr näherte sich der unbekannte Täter dem Geschädigten von hinten und entriss ihm seinen Brustbeutel. Anschließend flüchtete der Mann mit der Beute in Richtung Kölner Straße. Der 67-Jährige beschrieb den Täter wie folgt: Er sei etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß, habe eine schlanke Statur und schwarze ...

