POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Krefeld und Kleve und der Staatsanwaltschaft Kleve: Mann (41) nach Messerangriff in Untersuchungshaft

Krefeld (ots)

Am Samstagabend (9. August 2025) wurden gegen 21 Uhr, in einer Lokalität in Geldern am Markt, drei Personen mit einem Messer verletzt. Der Tatverdächtige, ein 41-jähriger Mann aus Kevelaer, konnte im weiteren Verlauf durch die Polizei festgenommen werden. Er war zuvor wegen verbalen Streitigkeiten aus der Lokalität verwiesen worden und ist dann noch einmal zurückgekehrt.

Eine der verletzten Personen, ein 56-jähriger Mann aus Geldern, erlag seinen Verletzungen noch an der Örtlichkeit. Die anderen beiden Personen, eine 24-jährige Frau aus Kevelaer sowie ein 47-jähriger Mann aus Geldern, wurden in ein Krankenhaus verbracht, während Zeugen und Angehörige durch den polizeilichen Opferschutz betreut wurden. Lebensgefahr kann derzeit bei beiden Personen ausgeschlossen werden. Der 41-Jährige wurde heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen Totschlags erlassen hat. (141)

