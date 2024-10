Polizei Essen

POL-E: Essen: 34-Jähriger mit lebensgefährlicher Verletzung rettet sich in Spielhalle - 1. Folgemeldung - 20-Jähriger festgenommen - Erweiterter Zeugenaufruf

Essen (ots)

45329 E.-Altenessen: Am Abend des 21. September kam ein 34-Jähriger mit einer Stichverletzung in eine Spielhalle an der Altenessener Straße / Hospitalstraße. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet.

Die Ursprungsmeldung vom 25.09.2024 finden Sie hier:

https://essen.polizei.nrw/presse/34-jaehriger-mit-lebensgefaehrlicher-verletzung-rettet-sich-in-spielhalle-zeugen-gesucht

Die Ermittlungen ergaben, dass ein 20-jähriger Essener mit deutscher und libanesischer Staatsangehörigkeit den 34-Jährigen auf dem ehemaligen Parkplatz des Marienhospitals an der Hospitalstraße von hinten angegriffen hat und mit einer Stichwaffe verletzte. Dem Tatverdächtigen wird versuchter Mord vorgeworfen. Er wurde festgenommen und befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Nach den Angaben des 34-Jährigen, der bei der Tat lebensgefährlich verletzt wurde, habe er zuvor mit ihm unbekannten Personen auf dem Parkplatz zusammengesessen. Die Polizei bittet daher Personen, die sich am Samstag, den 21. September, zwischen 16:00 - 18:00 Uhr im Bereich des ehemaligen Marienhospitals aufgehalten haben, sich bei der Polizei Essen zu melden. Kontaktieren Sie uns telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de.

