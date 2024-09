Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Landkreis Tuttlingen) Dem Gegenverkehr ausgewichen und in geparktes Auto gefahren (13.09.2024)

Tuttlingen (ots)

Einen Unfall mit Sachschaden verursacht und sich selbst dabei verletzt hat ein Motorradfahrer am Freitagmorgen gegen 7:30 Uhr an der Kreuzung der Straßen "In der Thürn" und "Am Sträßle". Der 16-jährige Motorradfahrer bog mit seiner KTM aus der Straße "Am Sträßle" rechts in die Straße "In der Thürn". Dabei kam er auf die Gegenfahrbahn. Um nicht mit einem entgegenkommenden Auto zusammenzustoßen, versuchte er nach rechts auszuweichen und kam von der Straße ab. Dort fuhr er in einen am Fahrbahnrand geparkten Iveco Transporter und verletzte sich leicht. Ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3.500 Euro ist entstanden.

