Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Unbekannte verursachen Verkehrsunfall mit gestohlenem Pkw - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (13. August 2025) gegen 1 Uhr meldeten zwei Zeugen der Polizei, dass ein auffallend schneller und in Schlangenlinien fahrender schwarzer SUV mit lautstarker Musik auf der Steinstraße (entgegen der Einbahnstraße) nach rechts in die Dionysiusstraße einfuhr. Auf dem Weg sei er mit mehreren geparkten Pkw kollidiert. Daraufhin entfernte sich der SUV von der Unfallörtlichkeit und kam an der Dionysiusstraße 14 zum Stillstand. Die Täter flüchteten zu Fuß in Richtung Rheinstraße. Vor Ort konnten die Beamten neben dem beschädigten Tatfahrzeug noch vier weitere beschädigte Autos feststellen. Der schwarze SUV wurde der Polizei am Tag zuvor als gestohlen gemeldet. Die Zeugen beschrieben die Täter als ungefähr 23 bis 24 Jahre alt und schlank. Beide hatten ein europäisches (vermutlich deutsches) Erscheinungsbild. Der Fahrer trug ein graues T-Shirt und einen Oberlippen- und Kinnbart. Der Beifahrer trug eine blaue Kappe. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 02151 - 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen. (143)

