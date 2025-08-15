Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Polizei stellt Pkw und Führerschein eines 18-Jährigen nach Alleinrennen sicher

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (14. August 2025) meldeten Zeugen, dass gegen 21.30 Uhr ein weißer Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit in der Fußgängerzone am Behnisch Haus unterwegs war. Die Zeugen berichteten, dass sie nur durch einen Sprung zur Seite einen Zusammenstoß mit dem Auto verhindern konnten. Während die Beamten mit den Zeugen sprachen, konnten sie ein laut aufheulendes Motorgeräusch hören. Kurze Zeit später sahen sie, wie der weiße Pkw mit deutlich höherer Geschwindigkeit als der erlaubten Schrittgeschwindigkeit auf der Petersstraße fuhr. Die Beamten kontrollierten den 18-jährigen Fahrzeugführer, der an diesem Tag erst seine Fahrerlaubnis erhalten hatte. Sie untersagten ihm die Weiterfahrt und stellten den Pkw, das Mobiltelefon und den Führerschein sicher. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens (§ 315 d Abs. 1 Ziffer 3 StGB).

