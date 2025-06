Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Jena (ots)

alkoholisiert auf dem Rad unterwegs

In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurde einem 19jährigen Radfahrer in Camburg sein Durst nach alkoholischen Getränken zum Verhängnis. Nach dem Genuss alkoholischer Getränke setzte sich der 19 Jährige auf sein Fahrrad und befuhr die Bahnhofstraße in Camburg. Hier kam er alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich leicht. Während der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch bei dem Radfahrer bemerkt, was ein Test mit knapp 1,4 Promille bestätigte. Neben der Behandlung in einem nahegelegegen Krankenhaus, erfolgte die Durchführung einer Blutentnahme.

