LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Mit Moped gleich gegen mehrere Vorschriften Verstoßen

Aufgrund des Motorengeräusches fiel am Freitagabend ein 15Jährige Simsonfahrer der Streifenbesatzung in Camburg auf. Bei der Kontrolle wurden gleich mehrere Verstöße festgestellt. Der 15 Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, hatte an seinem Moped zur Leistungssteigerung Umbauten durchgeführt und das Gefährt auch nicht versichert. Der Fahrer selbst stand auch noch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Fahrt endete vor Ort, Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet und der jugndliche an seine Mutter übergeben.

