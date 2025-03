POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht am Kreiskrankenhaus Saarburg

Trier (ots) - In der Nacht vom 04./05.03.2025 ereignete sich in Trier auf einem Bauhof in der in der Straße "Spitzmühle" (unmittelbar neben dem Friedrich-Wilhelm-Gymnasium) ein Einbruch in einen Baucontainer. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Container und entwendeten mehrere Baumaschinen sowie hochwertiges Werkzeug im Gesamtwert von circa 30.000 Euro. Zu den gestohlenen Gegenständen ...

mehr