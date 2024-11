Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Festnahme nach Pkw-Diebstahl

Lippstadt - Gütersloh (ots)

Am gestrigen Mittwochmorgen meldete ein aufmerksamer Zeuge gegen 08:10 Uhr eine verdächtige Person in einem Pkw, der von einem Betriebsgelände in Langenberg in Richtung Lippstadt fuhr. Aufgefallen war dem Zeugen die offenbar planlose Fahrweise des Fahrzeugführers. Der VW Up wurde letztendlich von Polizeibeamten aus Lippstadt in Bereich Erwitte auf der Bundestraße 1 angehalten und kontrolliert. Zuvor hatte er noch vergeblich versucht, sich der Kontrolle zu entziehen und an dem Streifenwagen der Beamten vorbeizufahren. Es stellte sich heraus, dass der 32-jährige Fahrzeugführer mit Wohnsitz in Polen den VW bereits am 22. November im Bereich Hannover entwendet hatte und darüber hinaus nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Bevor der 32-Jährige aus dem Bereich Gütersloh in Richtung Lippstadt fuhr, war er dort bereits mit erhöhter Geschwindigkeit auf einen 55-Jährigen Mann aus Langenberg zugefahren, der ihn an der Weiterfahrt von dem Betriebsgelände hindern wollte. Der 55-Jährige konnte rechtzeitig ausweichen und blieb unverletzt. Der 32-Jährige Pole wurde vorläufig festgenommen und der entwendete VW sichergestellt. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Den 32-Jährigen erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren.

