POL-SO: Diebstahl eines Oldtimers

Soest (ots) - Am gestrigen Dienstag kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Melanchthonweg. In der Zeit zwischen 19 und 21 Uhr brachen bislang unbekannte Täter über ein auf Kipp stehendes Fenster in das Schlafzimmer der Erdgeschosswohnung ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Die während des Einbruchs in der Wohnung aufhältigen Geschädigten bemerkten zunächst nichts von dem Einbruch. Erst als sie das von den Tätern offenbar ...

