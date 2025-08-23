PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L49 zwischen Heidweiler und Niersbach

Niersbach (ots)

Am Samstag, 23.08.2025, ereignete sich gegen 10.45 Uhr auf der L49 zwischen Heidweiler und Niersbach ein tödlicher Verkehrsunfall.

Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr ein 26-jähriger Kradfahrer die L49 in FR Niersbach und kollidierte hierbei in einer langgezogenen Rechtskurve mit einem entgegenkommenden Traktor mit Anhänger.

Durch die Kollision wurde der Kradfahrer tödlich verletzt. Durch die Staatsanwaltschaft Trier wurde ein Gutachten zur Klärung des Unfallhergangs in Auftrag gegeben. Die L49 war für die Zeit der Unfallaufnahme vollgesperrt.

Im Einsatz waren die Feuerwehren der umliegenden Ortschaften, das DRK sowie die Polizei Wittlich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich
Schloßstraße 28
54516 Wittlich
Telefon: 06571-9260
piwittlich@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 23.08.2025 – 12:37

    POL-PDWIL: Kurzfristige Sperrung der A 60 aufgrund medizinischen Notfall

    Heisdorf, A 60 (ots) - Am 23.08.2025 gegen 10:35 Uhr ereignete sich auf der A 60, zwischen den Anschlussstellen Waxweiler und Prüm, im dortigen derzeitigen Baustellenbereich, ein Verkehrsunfall. Ein Verkehrsteilnehmer befuhr die vorgenannte Fahrtrichtung, kam aufgrund eines medizinischen Notfalls nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 23:59

    POL-PDWIL: Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht gesucht

    Bernkastel-Kues (ots) - In der Zeit zwischen 17.08.2025, 20:30 Uhr und 21.08.2025, 17:00 Uhr, kam es in der Straße "Im Viertheil" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein in Längsrichtung geparkter Mazda CX 3, Farbe weiß, wurde hierbei vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf der Fahrerseite hinten links beschädigt. Die Polizei Bernkastel-Kues sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise auf den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren