Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L49 zwischen Heidweiler und Niersbach

Niersbach (ots)

Am Samstag, 23.08.2025, ereignete sich gegen 10.45 Uhr auf der L49 zwischen Heidweiler und Niersbach ein tödlicher Verkehrsunfall.

Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr ein 26-jähriger Kradfahrer die L49 in FR Niersbach und kollidierte hierbei in einer langgezogenen Rechtskurve mit einem entgegenkommenden Traktor mit Anhänger.

Durch die Kollision wurde der Kradfahrer tödlich verletzt. Durch die Staatsanwaltschaft Trier wurde ein Gutachten zur Klärung des Unfallhergangs in Auftrag gegeben. Die L49 war für die Zeit der Unfallaufnahme vollgesperrt.

Im Einsatz waren die Feuerwehren der umliegenden Ortschaften, das DRK sowie die Polizei Wittlich.

