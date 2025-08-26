POL-PDWIL: Sachbeschädigung

Wittlich (ots) - Am 21.08.2025 kam es zwischen 12:03 Uhr und 14:55 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Krankenhauses in Wittlich. Hierbei touchierte ein zum jetzigen Zeitpunkt unbekanntes Fahrzeug, einen ordnungsgemäß in Querstellung abgestellten schwarzen Mazda. Durch den Unfall entstand am rechten Heck des Mazdas ein Sachschaden in Form von Kratzern. Der Schaden wird auf ca. 1.000 EUR geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich hiernach unerlaubt ...

mehr