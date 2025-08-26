PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung

Dreis (b. Wittlich) (ots)

Zwischen Sonntag, dem 24.08.2025 gegen 20:00 Uhr und Montag, dem 25.08.2025 ca. 8:00 Uhr wurden die beiden vorderen Seitenscheiben eines blauen Transporters beschädigt. Der oder die Täter sind bislang unbekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wittlich unter der Tel.: 06571-9260 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich
Schloßstraße 28
54516 Wittlich
Telefon: 06571/926-0
Fax: 06571/926-150
piwittlich@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 24.08.2025 – 16:30

    POL-PDWIL: Berauschte Fahrzeugführer unterwegs

    Niederkail / Wittlich (ots) - Am 23.08.2025 und am 24.08.2025 führten Beamte der Polizeiinspektion Wittlich mehrere Verkehrskontrollen mit der Zielrichtung Alkohol/Drogen im Straßenverkehr durch. Dabei konnten bei einem 42-jähirgen Kleinkraftradfahrer Anzeichen auf zeitnahen Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Weiterhin wurde festgestellt, dass der betroffene Fahrzeugführer keine gültige Fahrerlaubnis ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 03:34

    POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

    Wittlich (ots) - Am 21.08.2025 kam es zwischen 12:03 Uhr und 14:55 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Krankenhauses in Wittlich. Hierbei touchierte ein zum jetzigen Zeitpunkt unbekanntes Fahrzeug, einen ordnungsgemäß in Querstellung abgestellten schwarzen Mazda. Durch den Unfall entstand am rechten Heck des Mazdas ein Sachschaden in Form von Kratzern. Der Schaden wird auf ca. 1.000 EUR geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich hiernach unerlaubt ...

    mehr
  • 23.08.2025 – 15:30

    POL-PDWIL: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L49 zwischen Heidweiler und Niersbach

    Niersbach (ots) - Am Samstag, 23.08.2025, ereignete sich gegen 10.45 Uhr auf der L49 zwischen Heidweiler und Niersbach ein tödlicher Verkehrsunfall. Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr ein 26-jähriger Kradfahrer die L49 in FR Niersbach und kollidierte hierbei in einer langgezogenen Rechtskurve mit einem entgegenkommenden Traktor mit Anhänger. Durch die Kollision ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren