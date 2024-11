Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stellt gestohlenes Auto sicher

Augsburg (ots)

Augsburg/Köln - Am Montag (18.11.2024) stellte die Polizei ein in Frankreich ausgeschriebenes Auto in Augsburg sicher. Ein Mann aus Augsburg erwarb das Auto über eine Online-Plattform in Köln.

Am vergangenen Sonntag kaufte ein 47-jähriger Mann das Auto über eine Online-Plattform und fuhr mit diesem von Köln nach Augsburg. Als er das Auto am Montag bei der zuständigen Stelle anmelden wollte, stellte diese fest, dass das Auto zur Fahndung ausgeschrieben ist. Die Polizei stellte das Auto und die Papiere sicher.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Diebstahls und Hehlerei gegen den Verkäufer des Autos.

Die Polizei rät beim Online-Autokauf:

- Seien Sie aufmerksam bei sehr günstigen Angeboten im Internet.

- Besichtigen Sie das Auto an der Adresse des Verkäufers und nicht auf offener Straße.

- Übergeben Sie den Kaufbetrag nicht in Bar.

- Prüfen Sie die Richtigkeit der Zulassungspapiere genau.

- Lassen Sie sich den Personalausweis des Verkäufers vorzeigen.

- Sehen Sie bei Unstimmigkeiten vorsorglich von einem Kauf ab.

