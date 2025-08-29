PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Wasserrohrbruch einer Versorgungsleitung - Baukran drohte durch Unterspülung umzustürzen

Mainz (ots)

Die Feuerwehr Mainz wurde am Donnerstagabend gegen 18:20 Uhr, zu einem Wasserrohrbruch in der Haydnstraße alarmiert. Anwohner hatten einen starken Wasseraustritt auf dem Gehweg im Bereich einer Baustelle gemeldet. Durch die Leitstelle wurden Kräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr, sowie der zuständige Wasserversorger alarmiert.

Durch die ersten Einsatzkräfte vor Ort wurde festgestellt, dass im unmittelbaren Bereich des Rohrbruchs ein Baustellenkran aufgestellt war. Durch den starken Wasseraustritt und die unklar unterspülten Bereiche war eine entsprechende Standsicherheit nicht mehr gewährleistet.

Durch die Feuerwehr wurde der unmittelbare Gefahrenbereich umgehend abgesperrt und geräumt. Es wurden insgesamt 13 Häuser und 34 Personen evakuiert.

Es wurden weitere Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks alarmiert. Diese unterstützten die Kräfte an der Einsatzstelle mit einem Baufachberater und einem Einsatzstellensicherungssystem zur Überwachung des Krans. Zur Betreuung der evakuierten Anwohner wurden Kräfte des medizinischen Katastrophenschutzes alarmiert.

Im weiteren Einsatzverlauf wurde der Kran durch die mittlerweile eingetroffene Baufirma zurück gebaut. Während des gesamten Rückbaus wurden die Maßnahmen durch die Einsatzkräfte begleitet und der Gefahrenbereich kontinuierlich durch das Personal und die spezielle Technik des THW überwacht. Der Baustellenkran hatte eine Höhe von etwa 20m und ein Gesamtgewicht von 28 Tonnen, wodurch die Arbeiten mit einem entsprechenden Aufwand verbunden waren. Während des gesamten Rückbaus kam es glücklicherweise zu keinen gefährlichen Situationen, welche die Standsicherheit des Krans beeinflusst haben.

Der Einsatz konnte nach ca. 5 Stunden beendet werden. Insgesamt waren ca. 50 Einsatzkräfte des Brand- und Katastrophenschutz im Einsatz. Die Maßnahmen wurden durch eine Streife der Polizei über den gesamten Verlauf unterstützt. Die Bewohner haben die Möglichkeit in ihre Häuser zurückzukehren, es besteht jedoch bis zur Reparatur der Wasserleitung keine Wasserversorgung in der Straße.

Rückfragen bitte an:

Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell

