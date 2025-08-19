PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Mainz

FW Mainz: 1. Folgemeldung: Großeinsatz auf Industriegelände auf der Ingelheimer Aue

Mainz (ots)

Aufgrund der wieder zunehmenden Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung über Warn-Apps in der Umgebung der Ingelheimer Aue auf eine mögliche Sichtbehinderung und Geruchsbelästigung hingewiesen.

Aktuell erwarten wir keine Gefahr für die Bevölkerung über eine Geruchsbelästigung hinaus. Messfahrzeuge kontrollieren die Luft in der Umgebung.

Derzeit sind rund 100 Einsatzkräfte im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mainz
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 17.08.2025 – 02:13

    FW Mainz: Feuerwehr rettet Person nach Schwimmversuch aus Rhein

    Mainz (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag rettete die Feuerwehr eine Person aus dem Rhein, die sich nach eigenen Angaben zum Schwimmen in den Rhein begab. Im Verlauf des Schwimmvorganges verlor der Schwimmer in der Dunkelheit die Orientierung und es verließen ihn die Kräfte. Der Schwimmer rief um Hilfe und löste die Rettungskette aus. Kräfte der Feuerwehr Mainz, Feuerwehr Wiesbaden, DLRG und der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren