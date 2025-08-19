Feuerwehr Mainz

FW Mainz: 1. Folgemeldung: Großeinsatz auf Industriegelände auf der Ingelheimer Aue

Mainz (ots)

Aufgrund der wieder zunehmenden Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung über Warn-Apps in der Umgebung der Ingelheimer Aue auf eine mögliche Sichtbehinderung und Geruchsbelästigung hingewiesen.

Aktuell erwarten wir keine Gefahr für die Bevölkerung über eine Geruchsbelästigung hinaus. Messfahrzeuge kontrollieren die Luft in der Umgebung.

Derzeit sind rund 100 Einsatzkräfte im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell