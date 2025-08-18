PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Küchenbrand im Schwesternwohnheim des Katholischen Klinikums Mainz - keine Verletzten

Mainz (ots)

Am späten Sonntagabend wurde die Feuerwehr Mainz um 20:20 Uhr zu einem Küchenbrand im Schwesternwohnheim des Katholischen Klinikums Mainz alarmiert. Mehrere Notrufe berichteten übereinstimmend, dass sich noch Personen im betroffenen Stockwerk aufhalten würden.

Aufgrund dieser Dringlichkeit wurde umgehend ein Großaufgebot an Einsatzkräften zur Einsatzstelle alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einheiten stellte sich folgende Lage dar: In einer Küche im ersten Obergeschoss brannten mehrere Gegenstände. Der Brand hatte bereits zu einer starken Verrauchung des angrenzenden Flurbereichs geführt. Dank der vorhandenen Sicherheitstechnik und geschlossener Türen blieb das Treppenhaus rauchfrei und konnte von den Bewohnerinnen und Bewohnern der oberen Etagen als sicherer Fluchtweg genutzt werden.

Die Feuerwehr leitete umgehend einen Löschangriff unter Atemschutz ein und konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Zeitgleich wurde das Gebäude nach weiteren Personen durchsucht, angrenzende Bereiche auf mögliche Brandschäden kontrolliert und umfangreiche Belüftungsmaßnahmen eingeleitet. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr Mainz - bestehend aus Einheiten der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Weisenau - mit mehreren Lösch- und Sonderfahrzeugen im Einsatz. Auch der Rettungsdienst war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort und übernahm die medizinische Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner.

Das Zusammenspiel aus moderner Gebäudetechnik, dem besonnenen Verhalten der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der schnellen Alarmierung der Einsatzkräfte verhinderte hier einen größeren Sach- und Personenschaden.

Der Einsatz dauerte knapp zwei Stunden. Die Brnadursache wird von der Polizei ermittelt. Auch der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mainz
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 17.08.2025 – 02:13

    FW Mainz: Feuerwehr rettet Person nach Schwimmversuch aus Rhein

    Mainz (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag rettete die Feuerwehr eine Person aus dem Rhein, die sich nach eigenen Angaben zum Schwimmen in den Rhein begab. Im Verlauf des Schwimmvorganges verlor der Schwimmer in der Dunkelheit die Orientierung und es verließen ihn die Kräfte. Der Schwimmer rief um Hilfe und löste die Rettungskette aus. Kräfte der Feuerwehr Mainz, Feuerwehr Wiesbaden, DLRG und der ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 22:30

    FW Mainz: Küchenbrand in Gaststätte in der Neustadt

    Mainz (ots) - Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Mainz um 19:44 Uhr zu einem Küchenbrand in einer Gaststätte in der Neckarstraße alarmiert. Auslöser war eine in Brand geratene Fritteuse. Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatten die Verantwortlichen der Gaststätte vorbildlich reagiert und das Gebäude vollständig geräumt. Dadurch kam es zu keinen Personenschäden. Ein Trupp unter Atemschutz konnte das ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 20:06

    FW Mainz: Feuer in einer Erdgeschosswohnung - Feuerwehr rettet Katze

    Mainz (ots) - Am Dienstag, den 12. August, kam es im Mainzer Stadtteil Gonsenheim zu einem Schwelbrand in einem Mehrfamilienhaus. Gegen 15:12 Uhr wurde ein aufmerksamer Bewohner auf piepsende Rauchwarnmelder und eine damit verbundene Rauchentwicklung aus seiner Nachbarwohnung aufmerksam. Der Bewohner reagierte schnell und umsichtig, indem er umgehend die Feuerwehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren