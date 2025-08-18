Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Küchenbrand im Schwesternwohnheim des Katholischen Klinikums Mainz - keine Verletzten

Mainz (ots)

Am späten Sonntagabend wurde die Feuerwehr Mainz um 20:20 Uhr zu einem Küchenbrand im Schwesternwohnheim des Katholischen Klinikums Mainz alarmiert. Mehrere Notrufe berichteten übereinstimmend, dass sich noch Personen im betroffenen Stockwerk aufhalten würden.

Aufgrund dieser Dringlichkeit wurde umgehend ein Großaufgebot an Einsatzkräften zur Einsatzstelle alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einheiten stellte sich folgende Lage dar: In einer Küche im ersten Obergeschoss brannten mehrere Gegenstände. Der Brand hatte bereits zu einer starken Verrauchung des angrenzenden Flurbereichs geführt. Dank der vorhandenen Sicherheitstechnik und geschlossener Türen blieb das Treppenhaus rauchfrei und konnte von den Bewohnerinnen und Bewohnern der oberen Etagen als sicherer Fluchtweg genutzt werden.

Die Feuerwehr leitete umgehend einen Löschangriff unter Atemschutz ein und konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Zeitgleich wurde das Gebäude nach weiteren Personen durchsucht, angrenzende Bereiche auf mögliche Brandschäden kontrolliert und umfangreiche Belüftungsmaßnahmen eingeleitet. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr Mainz - bestehend aus Einheiten der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Weisenau - mit mehreren Lösch- und Sonderfahrzeugen im Einsatz. Auch der Rettungsdienst war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort und übernahm die medizinische Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner.

Das Zusammenspiel aus moderner Gebäudetechnik, dem besonnenen Verhalten der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der schnellen Alarmierung der Einsatzkräfte verhinderte hier einen größeren Sach- und Personenschaden.

Der Einsatz dauerte knapp zwei Stunden. Die Brnadursache wird von der Polizei ermittelt. Auch der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell