Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Küchenbrand in Gaststätte in der Neustadt

Mainz (ots)

Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Mainz um 19:44 Uhr zu einem Küchenbrand in einer Gaststätte in der Neckarstraße alarmiert. Auslöser war eine in Brand geratene Fritteuse. Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatten die Verantwortlichen der Gaststätte vorbildlich reagiert und das Gebäude vollständig geräumt. Dadurch kam es zu keinen Personenschäden.

Ein Trupp unter Atemschutz konnte das Feuer in der Küche schnell unter Kontrolle bringen. Parallel dazu verschaffte sich ein zweiter Trupp Zugang zum Innenhof, um den stark erhitzten Abluftschacht der Küche zu kontrollieren. In diesem Metallschlot hatte sich das Feuer ausgebreitet. Über eine Revisionsöffnung konnte auch dieser Brandherd gezielt abgelöscht werden.

In den darüberliegenden Wohnungen kam es durch geöffnete Fenster zu leichtem Raucheintrag. Einige Wohnungen mussten zur Kontrolle gewaltsam geöffnet werden, um eine Ausbreitung des Brandrauchs auszuschließen. Das Gebäude wurde anschließend von der Feuerwehr belüftet. Die Gaststätte ist vorübergehend nicht mehr nutzbar. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht zu beziffern.

Neben der Berufsfeuerwehr waren auch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stadt im Einsatz. Insgesamt waren 28 Kräfte mit 7 Fahrzeugen vor Ort. Unterstützt wurde die Feuerwehr durch die Polizei, den Rettungsdienst sowie die Stadtwerke Mainz. Der Einsatz war um 21:30 Uhr beendet.

Der Einsatz zeigt, wie wichtig umsichtiges und schnelles Handeln im Brandfall ist. Durch die sofortige Räumung der Gaststätte konnten mögliche Verletzungen verhindert und der Einsatz der Feuerwehr erleichtert werden.

