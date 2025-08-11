PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Feuerwehr löscht Schwelbrand in Landesamt

Mainz (ots)

Heute Morgen kam es in einem Bürogebäude eines Landesamtes zu einem Schwelbrand. Mitarbeiter endeckten im Gebäude bei Arbeitsbeginn Rauch und es roch verbrannt.

Die Feuerwehr war mit 18 Personen ausgerückt. Durch Bauarbeiten kam es zu einem Schmorbrand, der sich in eine Dehnungsfuge in der Gebäudekonstruktion ausdehnte.

Durch aufwendige Maßnahmen konnte der Schaden auf einen Überschaubaren Bereich eingegrenzt werden, dennoch dauerte der Einsatz ca. 3 Stunden. Die Dehnungsfuge musste Stück für Stück ausgeräumt werden. Im Anschluss wurde für die tiefer liegenden Bestandteile eine Löschlanze eingesetzt.

Hervorzuheben ist das Personal des Hauses, was richtig reagiert hat und permanent zu Verfügung stand. Die Arbeiten mussten auf Grund des Einsatzes eingestellt werden.

Weiter wurde das THW für eine Fachberatung dazu gezogen. Mit im Einsatz waren der Rettungsdienst und die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell

