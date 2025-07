Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Küchenbrand in Mainz-Marienborn endet glimpflich

Mainz (ots)

Gegen 04:30 Uhr kam es am heutigen Mittwoch in einem Wohngebäude in Marienborn zu einem Küchenbrand.

In dem von einer fünfköpfigen Familie bewohnten Reihenendhaus brach in einer Küche im 1. Obergeschoss ein Feuer aus. Durch einen Bewohner konnte das Brandereignis bemerkt und erste Löschmaßnahmen eingeleitet werden.

Die alarmierte Feuerwehr, bestehend aus Kräften der Feuerwache 1 und 2 sowie der Freiwilligen Feuerwehr Mainz-Marienborn, führte Nachlöscharbeiten und eine Kontrolle aller betroffenen Räume durch. Nach umfangreichen Belüftungsmaßnahmen konnten die Bewohner wieder in das Erdgeschoss des Gebäudes zurückkehren. Eine Person, welche Löschmaßnahmen durchführte und hierbei Brandrauch einatmete, wurde zur weiteren Abklärung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Die Feuerwehr Mainz rät dringend dazu, dass eigene Löschversuche nur dann durchgeführt werden sollen, wenn eine Gefährdung der eigenen Gesundheit ausgeschlossen ist. Ist dies nicht möglich, so bringen Sie sich und andere in Sicherheit, alarmieren Sie die Rettungskräfte über den Notruf 112 und weisen Sie die Feuerwehr in die Lage ein.

