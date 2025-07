Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Aufmerksame Nachbarn melden Feuer am Dach

Mainz (ots)

Um kurz vor 16 Uhr am heutigen Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr Mainz durch aufmerksame Nachbarn in die Augustinerstraße in die Mainzer Altstadt alarmiert. Dort war es im Zusammenhang mit Arbeiten an einem Dach zu einem Brand im Bereich des Kamins gekommen. Die Nachbarn hatten Brandgeruch und eine Rauchentwicklung bemerkt. Durch die Feuerwehr wurde die Verkleidung des Kamins entfernt, unter der es zum Brand gekommen war. Von einem Trupp wurde der Brand mit einem Strahlrohr gelöscht. Der Bereich am und um den Kamin, sowie die darunter liegenden Räume wurden mit Hilfe einer Wärmebildkamera kontrolliert. Das Feuer konnte sich durch die schnelle und vorbildliche Reaktion der Nachbarn, verbunden mit dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr, noch nicht ausbreiten. Ein größerer Schaden am Gebäude konnte somit verhindert werden. Negativ aufgefallen ist, dass einige Passanten die gut sichtbare Absperrung der Feuerwehr in der Augustinerstraße im Bereich der Einsatzstelle ignorierten und einfach unter dem Absperrband hindurch gingen. Diese Absperrungen dienen nicht nur dem ungehinderten Arbeiten der Einsatzkräfte, sondern auch der Sicherheit von Passanten. Aus diesem Grund sind solche Absperrungen unbedingt einzuhalten. Der Einsatz der Feuerwehr konnte etwa einer Stunde beendet werden. Im Einsatz waren 16 Kräfte der Berufsfeuerwehr mit 4 Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen, sowie die Polizei mit einem Streifenwagen.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell