FW Mainz: Kurzes schweres Unwetter über Mainz und den angrenzenden Landkreisen

Mainz (ots)

Am heutigen Montagnachmittag ging um kurz nach 17:00 Uhr ein kurzes aber heftiges Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen über dem Stadtgebiet von Mainz und den umliegenden Landkreisen Alzey-Worms und Mainz-Bingen nieder. In Folge des Unwetters kam es zu überfluteten Straßen, ausgehebenen Gullydeckeln, abgebrochenen Ästen und umgestürzten Bäumen. Im Stadtgebiet wurden durch die Feuerwehr ca. 20 und in den Landkreisen ca. 30 Einsatzstellen abgearbeitet.

