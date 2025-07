FW Mainz: Brand im SCHOTT Hauptwerk in Mainz - Situation unter Kontrolle, nach derzeitigen Informationen keine Personenschäden

Mainz (ots) - Am Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr Mainz gegen 16:30 Uhr zu einem Zimmerbrand in die Straße "Am Karthäuserhof" nach Mainz-Hechtsheim alarmiert. Durch mehrere Anrufer wurde Rauch aus dem Obergeschoss gemeldet. Durch die zuerst eintreffenden Freiwillige Feuerwehr Hechtsheim konnte die Meldung bestätigt werden. In einer Wohnung im 1. Obergeschoss ist es zu einem Brand gekommen. Beim Eintreffen der ...

