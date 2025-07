Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Zimmerbrand in Hechtsheim endet glimpflich

Mainz (ots)

Am Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr Mainz gegen 16:30 Uhr zu einem Zimmerbrand in die Straße "Am Karthäuserhof" nach Mainz-Hechtsheim alarmiert. Durch mehrere Anrufer wurde Rauch aus dem Obergeschoss gemeldet.

Durch die zuerst eintreffenden Freiwillige Feuerwehr Hechtsheim konnte die Meldung bestätigt werden. In einer Wohnung im 1. Obergeschoss ist es zu einem Brand gekommen. Beim Eintreffen der Feuerwehr befanden sich glücklicherweise keine Personen mehr in dem Gebäude. Das Feuer konnte zügig durch einen Trupp unter schwerem Atemschutz bekämpft werden. Zwei weitere Trupps kontrollierten ebenfalls unter schwerem Atemschutz das Gebäude und führten Nachlöscharbeiten durch. Im weiteren Verlauf wurde das Gebäude maschinell belüftet.

Die Gefahr der Brandausbreitung war hier sehr hoch, da die Decken des älteren Gebäudes aus Holzbalken bestehen. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung auf den Speicher und den Dachstuhl gerade noch verhindert werden. Die Brandwohnung ist jedoch unbewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe hat die Polizei aufgenommen.

Ausgerückt ist die Berufsfeuerwehr Mainz mit Kräften der Feuerwache 1 und die Freiwillige Feuerwehr Hechtsheim mit insgesamt 5 Fahrzeugen und 17 Kräften, der Rettungsdienst mit 1 Fahrzeug, sowie die Polizei mit 2 Streifenwagen.

