Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Wohnungsbrand in der Mainzer Altstadt - schnelle Reaktion verhindert Schlimmeres

Mainz (ots)

Mainz, 28. Juli 2025 - Am heutigen Morgen gegen 9:00 Uhr kam es in der Mainzer Altstadt zu einem Wohnungsbrand. Im ersten Obergeschoss eines Hinterhauses in der Lauterenstraße brach aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer in einer Wohnung aus.

Dank aufmerksamer Nachbarn, die frühzeitig Rauchentwicklung bemerkten und umgehend die Feuerwehr alarmierten, konnten die Einsatzkräfte schnell tätig werden und eine Ausbreitung des Feuers verhindern. Die Feuerwehr Mainz war mit beiden Feuerwachen im Einsatz, unterstützt von Polizei und Rettungsdienst. Der Brand konnte zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Der Einsatz war gegen 10:30 Uhr beendet.

Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell