Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall zwischen Motorrad und Auto auf der K78

Büren-Weine (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall hat sich am Mittwochabend, 25. Juni, ein Motorradfahrer auf der K78 zwischen Büren-Weine und Hemmern schwere Verletzungen zugezogen.

Der 19-jährige Motorradfahrer war gegen 19.05 Uhr in Fahrtrichtung Hemmern unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve überholte ihn eine hinter ihm fahrende 18-Jährige in einem Audi A3. Der Motorradfahrer führte in dem Moment aus ungeklärter Ursache Lenkbewegungen durch und stieß auf der Gegenfahrbahn mit dem überholenden Audi zusammen. Der 19-Jährige stürzte, während die 18-Jährige mit dem Auto zunächst nach rechts in einen Graben und dann wieder zurück auf die Straße fuhr.

Der Motorradfahrer wurde per Rettungswagen mit schweren Verletzungen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Der Audi und das Motorrad mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 18.000 Euro. Für die Zeit der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme durch das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei war die K78 für rund vier Stunden komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell