POL-PB: Fahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Büren (ots) - (mh) Nach dem Einbruch in ein Firmenbüro an der Bahnhofstraße in Büren sucht die Polizei Zeugen. Ein unbekannter Täter brach am Samstag, 21. Juni, zwischen 14.00 Uhr und 20.30 Uhr über ein Fenster in das Büro ein und durchwühlte die Räumlichkeiten. Im Anschluss flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben ...

