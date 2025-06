Polizei Paderborn

POL-PB: Diebstähle aus Firmenfahrzeugen - Polizei sucht Zeugen

Bad Wünnenberg (ots)

(bb) Unbekannte verschafften sich Zutritt zu zwei Firmengeländen in Bad Wünnenberg-Haaren und brachen in drei geparkte Fahrzeuge ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter beschädigten zwischen Mittwoch, 18. Juni, 15:00 Uhr, und Montagmorgen, 23. Juni, 06:10 Uhr, die Türschlösser von zwei Firmenfahrzeugen in der Graf-Zeppelin-Straße in Bad Wünnenberg-Haaren. Im Anschluss flohen sie in unbekannte Richtung.

In der Zeit zwischen Samstag, 21. Juni, 16:00 Uhr, und Montagmorgen, 07:10 Uhr, brachen Unbekannte ein weiteres Firmenfahrzeug auf einem Gelände an der Bürener Straße auf. Auch dort wurde das Türschloss beschädigt, um in den Innenraum zu gelangen. Der Täter floh abermals in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeuge geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

