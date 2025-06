Polizei Paderborn

POL-PB: Diebstähle aus Firmenbullis - Polizei sucht Zeugen

Borchen (ots)

(mh) Unbekannte haben in Borchen diverse Werkzeuge aus zwei Firmenfahrzeugen gestohlen. Betroffen waren abgestellte Bullis am Alfener Kirchweg und an der Haarener Straße. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Alfener Kirchweg beschädigte der Täter zwischen Freitag, 13. Juni, 13.00 Uhr, und Montag, 10.00 Uhr, zunächst ein Schloss, an dem urlaubsbedingt abgestellten Wagen, um in das Innere des Bullis zu gelangen. Im Anschluss flüchtete er in unbekannte Richtung. Zwischen 01.00 Uhr und 07.00 Uhr durchwühlte ein Täter am Montag, 23. Juni, an der Haarener Straße einen vor einer Wohnanschrift abgestellten Firmenbulli. Auch er flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

