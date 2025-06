Polizei Paderborn

POL-PB: Karosserieeinzelteile von sechs LKWs gestohlen - Polizei sucht

Paderborn (ots)

(mh) Unbekannte haben auf zwei Firmengeländen an der Straße Balhorner Feld in Paderborn an sechs LKWs Einzelteile der Karosserie ausgebaut und diese gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter beschädigten zwischen Samstag, 21. Juni, 13.00 Uhr, und Montag, 23. Juni, 05.00 Uhr, zunächst einen Zaun, um auf das Gelände zu gelangen. Im Anschluss machten sie sich an der Karosserie von fünf in der Nähe des Zauns abgestellten LKWs zu schaffen. Danach betraten sie ein Nachbargrundstück und bauten auch dort an einem LKW Einzelteile ab. Zum Abtransport der Elemente müssen die Täter ein Fahrzeug verwendet haben. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell