Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Schaafheim: Kleingeld aus Wurstautomat gestohlen

Zeugen gesucht

Schaafheim (ots)

Am Sonntagabend (23.6.) schlug ein Krimineller in Schaafheim-Mosbach zu. Gegen 22:25 Uhr betrat der Unbekannte den Automatencontainer in der Siemensstraße, in dem sich mehrere Wurstautomaten befinden.

Der Täter öffnete auf unbekannte Weise einen der Automaten und entwendete innerhalb weniger Minuten mehr als hundert Euro. Mit seiner Beute konnte er gegen 22:30 Uhr unerkannt flüchten.

Das Kommissariat 41 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Zeugen können sich unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 melden.

