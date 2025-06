Polizei Paderborn

POL-PB: Unfälle mit Leichtverletzten im Stadtgebiet

Kreis Paderborn (ots)

(md) Am Montag, 23. Juni kam zu mehreren Unfällen mit Leichtverletzten im Paderborner Stadtgebiet.

Gegen 16.12 Uhr fuhr eine 36 Jahre alte Mercedes-Fahrerin mit ihrem Pkw auf der Kaiser-Heinrich-Straße in Paderborn Schloß Neuhaus Richtung Dubelohstraße. Als sie beabsichtigte, nach links in die Dubelohstraße abzubiegen, querte ein Bus die Einmündung. Unmittelbar danach kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Mercedes und einem 18-jährigen Mountainbiker, der ebenfalls die Einmündung querte. Der Radfahrer verletzte sich leicht und wurde vor Ort von einem Rettungswagen ärztlich versorgt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Ein 29 Jahre alter Ford-Fahrer aus dem Kreis Lippe war gegen 16.19 Uhr auf der Bielefelder Straße in Paderborn-Sennelager in Richtung Hövelhof unterwegs und wollte an der Ampel nach rechts in die Paul-Gerhard-Straße abbiegen. Zeitgleich fuhr ein 32 Jahre alter Mann mit seinem Gravelbike auf dem Radweg, parallel zur Bielefelder Straße und es kam zum Unfall, bei dem der Radfahrer stürzte. Ein Rettungswagen versorgte den leicht verletzten Radler vor Ort. Der Sachschaden beläuft sich auf 150 Euro.

An der Wewerstraße in Paderborn-Elsen kollidierte ein 39 Jahre alter Mercedes-Fahrer im Einmündungsbereich Wewerstraße/Kämpenstraße mit einem neun Jahre alten Mädchen. Dies wollte mit seinem Rad den dortigen Zebrastreifen nutzen und die Straße überqueren, und es kam zum Zusammenstoß mit dem Auto. Das Kind, welches einen Helm trug, verletzte sich leicht und wurde im Krankenhaus behandelt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Gegen 21.13 Uhr war eine 25 Jährige mit ihrem E-Scooter auf der Warburger Straße unterwegs. In Höhe der Tankstelle an der Ampel beabsichtigte sie, die Straße zu überqueren und kam beim Passieren der Mittelinsel gegen den Bordstein und stürzte. Sie wurde vor Ort ärztlich versorgt.

Eingebettet in die Landeskampagne #LEBEN ruft die Behörde zum Tragen des Fahrradhelms auf, der zwar keine Unfälle, jedoch schwere Kopfverletzungen verhindern kann. Unter dem Slogan "Musste nicht, sollteste aber!" hat die Paderborner Polizei eine umfangreiche Kampagne entwickelt. Alle Informationen gibt es im Internet unter: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/musste-nicht-sollteste-aber-paderborner-polizei-betont-den-fahrradhelm

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell