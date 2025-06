Polizei Paderborn

POL-PB: Nach Unfall mit Radfahrer geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Marienloh (ots)

(mh) Bei einem Unfall mit Flucht hat sich am Dienstagnachmittag, 24. Juni, ein Radfahrer in Paderborn-Marienloh leichte Verletzungen zugezogen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 75-jährige Fahrradfahrer war gegen 14.55 Uhr auf dem Bahndamm in Richtung Paderborn unterwegs. Im Kreuzungsbereich des Damms mit dem Klusheideweg bemerkte der Mann, dass ein Autofahrer, der in Richtung Talleweg fuhr, nicht wie vorgeschrieben halten würde, um ihn als vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer vorbei zu lassen. Der 75-Jährige bremste stark ab und kam zu Fall. Der Autofahrer setzte seinen Weg fort, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Weitere Angaben zum Fahrer, zur Fahrzeugmarke oder zu dem Kennzeichen liegen nicht vor. Der Fahrradfahrer wurde per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall, dem Fahrer oder dem Auto geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

