PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Feuerwehr rettet Person nach Schwimmversuch aus Rhein

Mainz (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag rettete die Feuerwehr eine Person aus dem Rhein, die sich nach eigenen Angaben zum Schwimmen in den Rhein begab. Im Verlauf des Schwimmvorganges verlor der Schwimmer in der Dunkelheit die Orientierung und es verließen ihn die Kräfte. Der Schwimmer rief um Hilfe und löste die Rettungskette aus. Kräfte der Feuerwehr Mainz, Feuerwehr Wiesbaden, DLRG und der Wasserschutzpolizei kamen auf dem Rhein, sowie Rettungsdienst und Polizei an Land zum Einsatz. Höhe Kaisertor wurde die Person im Wasser durch die Feuerwehr gerettet und an Land gebracht. Glücklicherweise blieb die Person unverletzt, muss jedoch mit den Kosten des Einsatzes rechnen. Der Einsatz hat 32 Einsatzkräfte gebunden.

Rückfragen bitte an:

Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mainz
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 22:30

    FW Mainz: Küchenbrand in Gaststätte in der Neustadt

    Mainz (ots) - Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Mainz um 19:44 Uhr zu einem Küchenbrand in einer Gaststätte in der Neckarstraße alarmiert. Auslöser war eine in Brand geratene Fritteuse. Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatten die Verantwortlichen der Gaststätte vorbildlich reagiert und das Gebäude vollständig geräumt. Dadurch kam es zu keinen Personenschäden. Ein Trupp unter Atemschutz konnte das ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 20:06

    FW Mainz: Feuer in einer Erdgeschosswohnung - Feuerwehr rettet Katze

    Mainz (ots) - Am Dienstag, den 12. August, kam es im Mainzer Stadtteil Gonsenheim zu einem Schwelbrand in einem Mehrfamilienhaus. Gegen 15:12 Uhr wurde ein aufmerksamer Bewohner auf piepsende Rauchwarnmelder und eine damit verbundene Rauchentwicklung aus seiner Nachbarwohnung aufmerksam. Der Bewohner reagierte schnell und umsichtig, indem er umgehend die Feuerwehr ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 14:58

    FW Mainz: Feuerwehr löscht Schwelbrand in Landesamt

    Mainz (ots) - Heute Morgen kam es in einem Bürogebäude eines Landesamtes zu einem Schwelbrand. Mitarbeiter endeckten im Gebäude bei Arbeitsbeginn Rauch und es roch verbrannt. Die Feuerwehr war mit 18 Personen ausgerückt. Durch Bauarbeiten kam es zu einem Schmorbrand, der sich in eine Dehnungsfuge in der Gebäudekonstruktion ausdehnte. Durch aufwendige Maßnahmen konnte der Schaden auf einen Überschaubaren Bereich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren