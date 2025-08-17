Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Feuerwehr rettet Person nach Schwimmversuch aus Rhein

Mainz (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag rettete die Feuerwehr eine Person aus dem Rhein, die sich nach eigenen Angaben zum Schwimmen in den Rhein begab. Im Verlauf des Schwimmvorganges verlor der Schwimmer in der Dunkelheit die Orientierung und es verließen ihn die Kräfte. Der Schwimmer rief um Hilfe und löste die Rettungskette aus. Kräfte der Feuerwehr Mainz, Feuerwehr Wiesbaden, DLRG und der Wasserschutzpolizei kamen auf dem Rhein, sowie Rettungsdienst und Polizei an Land zum Einsatz. Höhe Kaisertor wurde die Person im Wasser durch die Feuerwehr gerettet und an Land gebracht. Glücklicherweise blieb die Person unverletzt, muss jedoch mit den Kosten des Einsatzes rechnen. Der Einsatz hat 32 Einsatzkräfte gebunden.

