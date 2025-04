Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Stromausfall im Pflegeheim - Feuerwehr verhindert Gefahr für Bewohner

Hamburg (ots)

Hamburg Wilhelmsburg, Hermann-Westphal-Straße, Technische Hilfeleistung mit Großeinsatz des Rettungsdienstes, 11.04.2025, 15:55 Uhr

Am Freitagnachmittag wurde der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg ein Stromausfall in einem Pflegeheim in der Hermann-Westphal-Straße in Hamburg-Wilhelmsburg gemeldet. Betroffen waren zwei Gebäude der Einrichtung, in denen rund 50 Personen untergebracht sind. Vier der Bewohnerinnen und Bewohner waren dabei auf eine kontinuierliche Sauerstoffversorgung angewiesen.

Die Stromversorgung konnte durch die Feuerwehr Hamburg mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks (THW) sowie einer Elektrofachfirma zeitnah wiederhergestellt werden.

Zeitgleich wurde eine umfassende Sichtung der betroffenen Personen durch den Rettungsdienst vorgenommen. Dabei waren auch die Leitende Notärztin und der Organisatorische Leiter Rettungsdienst im Einsatz. Es konnte eine akute Gesundheitsgefährdung der Personen ausgeschlossen werden.

Die Berufs- und Freiwillige Feuerwehr war zusammen mit dem Technischen Hilfswerk mit 40 Einsatzkräften für zwei Stunden im Einsatz für Hamburg.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell