FW Mainz: Großeinsatz der Feuerwehr Mainz auf Industriegelände auf der Ingelheimer Aue

Mainz (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag rettete die Feuerwehr eine Person aus dem Rhein, die sich nach eigenen Angaben zum Schwimmen in den Rhein begab. Im Verlauf des Schwimmvorganges verlor der Schwimmer in der Dunkelheit die Orientierung und es verließen ihn die Kräfte. Der Schwimmer rief um Hilfe und löste die Rettungskette aus. Kräfte der Feuerwehr Mainz, Feuerwehr Wiesbaden, DLRG und der ...

mehr