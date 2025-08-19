PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Großeinsatz der Feuerwehr Mainz auf Industriegelände auf der Ingelheimer Aue

Mainz (ots)

Die Feuerwehr Mainz ist seit 18 Uhr auf einem Industriegelände auf der Ingelheimer Aue im Großeinsatz. Es kommt zu wahrnehmbarer Rauch- und Geruchsentwicklung. Es gibt keine Beeinträchtigung für die Bevölkerung. Die Feuerwehr Mainz ist im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Feuerwehr Mainz
  • 17.08.2025 – 02:13

    FW Mainz: Feuerwehr rettet Person nach Schwimmversuch aus Rhein

    Mainz (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag rettete die Feuerwehr eine Person aus dem Rhein, die sich nach eigenen Angaben zum Schwimmen in den Rhein begab. Im Verlauf des Schwimmvorganges verlor der Schwimmer in der Dunkelheit die Orientierung und es verließen ihn die Kräfte. Der Schwimmer rief um Hilfe und löste die Rettungskette aus. Kräfte der Feuerwehr Mainz, Feuerwehr Wiesbaden, DLRG und der ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 22:30

    FW Mainz: Küchenbrand in Gaststätte in der Neustadt

    Mainz (ots) - Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Mainz um 19:44 Uhr zu einem Küchenbrand in einer Gaststätte in der Neckarstraße alarmiert. Auslöser war eine in Brand geratene Fritteuse. Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatten die Verantwortlichen der Gaststätte vorbildlich reagiert und das Gebäude vollständig geräumt. Dadurch kam es zu keinen Personenschäden. Ein Trupp unter Atemschutz konnte das ...

    mehr
