FW Mainz: Großeinsatz der Feuerwehr Mainz auf Industriegelände auf der Ingelheimer Aue
Mainz (ots)
Die Feuerwehr Mainz ist seit 18 Uhr auf einem Industriegelände auf der Ingelheimer Aue im Großeinsatz. Es kommt zu wahrnehmbarer Rauch- und Geruchsentwicklung. Es gibt keine Beeinträchtigung für die Bevölkerung. Die Feuerwehr Mainz ist im Einsatz.
Rückfragen bitte an:
Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de
Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell