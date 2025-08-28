FW Mainz: +++ Aktueller Einsatz der Feuerwehr Mainz: Baukran droht durch Unterspülung umzustürzen +++
Mainz (ots)
Aktuell befindet sich die Feuerwehr Mainz im Einsatz.
Ereignis: Baukran droht durch Unterspülung umzustürzen
Einsatzort: Mainz-Laubenheim, Haydnstraße
Personenschäden: Noch keine
Sonstige Hinweise: Eine Baugrube steht unter Wasser, ein Baukran wurde unterspült. Anliegende Wohnhäuser wurden geräumt.
Pressesprecher:in vor Ort: Nein
Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an das Pressetelefon der Feuerwehr Mainz unter 06131 - 12 4650.
Nach Einsatzende folgt eine ausführliche Pressemitteilung.
