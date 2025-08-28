PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Mainz

FW Mainz: +++ Aktueller Einsatz der Feuerwehr Mainz: Baukran droht durch Unterspülung umzustürzen +++

Mainz (ots)

Aktuell befindet sich die Feuerwehr Mainz im Einsatz.

Ereignis: Baukran droht durch Unterspülung umzustürzen

Einsatzort: Mainz-Laubenheim, Haydnstraße

Personenschäden: Noch keine

Sonstige Hinweise: Eine Baugrube steht unter Wasser, ein Baukran wurde unterspült. Anliegende Wohnhäuser wurden geräumt.

Pressesprecher:in vor Ort: Nein

Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an das Pressetelefon der Feuerwehr Mainz unter 06131 - 12 4650.

Nach Einsatzende folgt eine ausführliche Pressemitteilung.

Rückfragen bitte an:

Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell

  • 19.08.2025 – 23:55

    FW Mainz: Großeinsatz der Mainzer Feuerwehr auf Industriegelände beendet

    Mainz (ots) - Im Müllbunker des Mainzer Müllheizkraftwerks auf der Ingelheimer Aue kam es am Dienstagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Verletzt wurde niemand. Insgesamt waren circa 130 Einsatzkräfte vor Ort. Die Berufsfeuerwehr wurde von sieben Freiwilligen Feuerwehren vor Ort unterstützt. Außerdem wurde die ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 20:20

    FW Mainz: 1. Folgemeldung: Großeinsatz auf Industriegelände auf der Ingelheimer Aue

    Mainz (ots) - Aufgrund der wieder zunehmenden Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung über Warn-Apps in der Umgebung der Ingelheimer Aue auf eine mögliche Sichtbehinderung und Geruchsbelästigung hingewiesen. Aktuell erwarten wir keine Gefahr für die Bevölkerung über eine Geruchsbelästigung hinaus. Messfahrzeuge kontrollieren die Luft in der Umgebung. Derzeit ...

    mehr
