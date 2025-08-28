Feuerwehr Mainz

FW Mainz: +++ Aktueller Einsatz der Feuerwehr Mainz: Baukran droht durch Unterspülung umzustürzen +++

Mainz (ots)

Aktuell befindet sich die Feuerwehr Mainz im Einsatz.

Ereignis: Baukran droht durch Unterspülung umzustürzen

Einsatzort: Mainz-Laubenheim, Haydnstraße

Personenschäden: Noch keine

Sonstige Hinweise: Eine Baugrube steht unter Wasser, ein Baukran wurde unterspült. Anliegende Wohnhäuser wurden geräumt.

Pressesprecher:in vor Ort: Nein

Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an das Pressetelefon der Feuerwehr Mainz unter 06131 - 12 4650.

Nach Einsatzende folgt eine ausführliche Pressemitteilung.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell