Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Großeinsatz der Mainzer Feuerwehr auf Industriegelände beendet

Mainz (ots)

Im Müllbunker des Mainzer Müllheizkraftwerks auf der Ingelheimer Aue kam es am Dienstagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Verletzt wurde niemand. Insgesamt waren circa 130 Einsatzkräfte vor Ort. Die Berufsfeuerwehr wurde von sieben Freiwilligen Feuerwehren vor Ort unterstützt.

Außerdem wurde die Feuerwehr von den Johannitern unterstützt, die mit einer Drohne nach Hitzequellen suchten. Weitere Freiwillige Feuerwehren hielten in den verwaisten Wachen die Stellung. Aufgrund der starken Rauch- und Geruchsentwicklung wurde die Bevölkerung über die Warn-Apps informiert. Nachdem Messfahrzeuge Luftmessungen in der Umgebung ohne auffällige Werte durchgeführt hatten, konnten die Warnungen gegen 22 Uhr wieder aufgehoben werden.

Grund für den aufwendigen Einsatz war die schwere Zugänglichkeit und die starke Rauchentwicklung. Aufgrund der Rauchentwicklung war die Sicht stark eingeschränkt und das mit Atemschutz ausgestatte Feuerwehrpersonal musste immer wieder für Ruhepausen ausgetauscht werden. Normalerweise wird der Müll von einem Kran mit Greifern abtransportiert, doch aufgrund der schlechten Sicht war es nicht möglich, den brennenden Müll von der Krankanzel aus zu lokalisieren.

Deshalb setzten die Einsatzkräfte Schaum ein, um die starke Rauchentwicklung einzudämmen. Dank der guten Zusammenarbeit zwischen der Feuerwehr und dem Betriebspersonal des Müllheizkraftwerks konnte der Großbrand nach und nach gelöscht werden.

Gegen 23:30 Uhr war das Feuer gelöscht. Zwei Löschfahrzeuge blieben noch kurze Zeit für Nachlösch- und Kontrollarbeiten vor Ort.

Immer wieder kommt es in Müllheizkraftwerken zu gefährlichen Bränden, ausgelöst durch falsch entsorgten Sondermüll wie Lösemittel, Altöl, Gaskartuschen, Spraydosen, Batterien oder Akkus. Schon kleinste Mengen dieser Stoffe können in den Anlagen zu Explosionen und Schwelbränden führen - mit potenziell erheblichen Folgen für die Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für die gesamte Anlage. Wir appellieren daher eindringlich an alle Bürgerinnen und Bürger, Sondermüll nicht über den Hausmüll zu entsorgen, sondern die dafür vorgesehenen Sammelstellen zu nutzen oder am Wertstoffhof abzugeben. Für Elektrogeräte gibt es separate Sammelstellen oder Rückgabemöglichkeiten im Handel.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell