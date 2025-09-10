PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Überörtliche Hilfe beim Großbrand in Sonsbeck

  • Bild-Infos
  • Download

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: S3

Meldebild: Überörtliche Hilfeleistung

Datum: 06.09.2025

Uhrzeit: 13:33 Uhr

Einsatzort: Marienbaumer Straße, Sonsbeck

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Zur überörtlichen Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Sonsbeck wurde die Einheit Alpen angefordert. Im Ortsteil Labbeck kam es am Samstagmorgen gegen 5:49 Uhr zu einem Großbrand. Ein etwa 60 x 15 Meter großes, überdachtes Strohlager mit circa 600 Rundballen stand in Flammen. Die neun Wehrleute der Einheit Alpen lösten die Sonsbecker Einsatzkräfte gegen 14 Uhr ab und übernahmen die Einsatzstelle für die nächsten Stunden. Am Abend wurde die Einsatzstelle dann an die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Xanten, Einheit Mitte, übergeben.

Weitere Infos können dem Einsatzbericht der Feuerwehr Sonsbeck entnommen werden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/140447/6113736

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell

  • 08.09.2025 – 21:02

    FW Alpen: In eigener Sache - oder auch nicht...?!

    Alpen (ots) - Jedes Jahr werden wir zu Heckenbränden alarmiert. In vielen Fällen treffen wir auf eine Situation, in der Menschen eigentlich "nur" Unkraut flämmen wollten. Häufig gerät dabei die angrenzende Vegetation in Brand. In der Folge hüllt sich die gesamte Nachbarschaft in Rauch, was letztlich die erste Gefahr für uns Menschen darstellt. Weiterhin greifen die Flammen in der Regel schnell um sich und weitere ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 21:06

    FW Alpen: Zwei Einsätze am Donnerstagmorgen

    Alpen (ots) - Gegen 08:30 Uhr wurden alle drei Einheiten der Feuerwehr Alpen zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage auf dem Gelände eines Industriebetriebes an der Bruckstraße in Alpen alarmiert. Der betroffene Bereich wurde begangen und mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Hierbei gab es keine weitere Feststellungen. Keine zwei Stunden später wurden die Einheiten Menzelen und Alpen zu einem Heckenbrand alarmiert. ...

    mehr
