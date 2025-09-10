Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Überörtliche Hilfe beim Großbrand in Sonsbeck

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: S3

Meldebild: Überörtliche Hilfeleistung

Datum: 06.09.2025

Uhrzeit: 13:33 Uhr

Einsatzort: Marienbaumer Straße, Sonsbeck

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Zur überörtlichen Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Sonsbeck wurde die Einheit Alpen angefordert. Im Ortsteil Labbeck kam es am Samstagmorgen gegen 5:49 Uhr zu einem Großbrand. Ein etwa 60 x 15 Meter großes, überdachtes Strohlager mit circa 600 Rundballen stand in Flammen. Die neun Wehrleute der Einheit Alpen lösten die Sonsbecker Einsatzkräfte gegen 14 Uhr ab und übernahmen die Einsatzstelle für die nächsten Stunden. Am Abend wurde die Einsatzstelle dann an die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Xanten, Einheit Mitte, übergeben.

Weitere Infos können dem Einsatzbericht der Feuerwehr Sonsbeck entnommen werden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/140447/6113736

