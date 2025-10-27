POL-HS: Versuchter Einbruch in Bistro
Heinsberg-Oberbruch (ots)
Einbrecher versuchten am frühen Montagmorgen (27. Oktober) gegen 01.45 Uhr gewaltsam in ein am Aloysiusplatz gelegenes Bistro einzudringen. Nach ersten Ermittlungen scheiterte ihr vorhaben.
