Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Einbruch in Bistro

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Einbrecher versuchten am frühen Montagmorgen (27. Oktober) gegen 01.45 Uhr gewaltsam in ein am Aloysiusplatz gelegenes Bistro einzudringen. Nach ersten Ermittlungen scheiterte ihr vorhaben.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

