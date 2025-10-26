Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht 298/2025 der KPB Heinsberg vom 26.10.2025

Kreis Heinsberg (ots)

Hückelhoven - Brand eines Wohngebäudes

Am 25.10.2025 (Samstag), gegen 04:20 Uhr mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Brand auf der Straße "Am Lieberg 2" ausrücken. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem Vollbrand des Einfamilienhauses. Die Feuerwehr löschte den Brand, jedoch besteht aktuell eine mögliche Einsturzgefahr des Gebäudes. Es befand sich keine Person in dem Wohnhaus. Niemand wurde verletzt. Auf Grund der möglichen Einsturzgefahr des Gebäudes wurde der Bereich rundum das Gebäude abgesperrt. Die Straße "Am Lieberg" ist im Bereich des Objektes bis auf Weiteres komplett gesperrt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Erkelenz - Gerderath - Brand eines PKW

Am Samstag, den 25.10.2025, um 23:27 Uhr wurde ein brennender PKW auf dem Pappelhof 5 in 41812 Erkelenz- Gerderath gemeldet. Der PKW konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, ist jedoch komplett ausgebrannt. Verletzt wurde durch den PKW- Brand niemand. Unmittelbar nach der eingehenden Meldung wurde eine Person beobachtet welche fluchtartig den Bereich verließ. Die Person konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahdnung nicht angetroffen werden.

Die Kriminalpolizei hat auch hier die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oben genannten Sachverhalt geben können. Zuständig ist in diesem Fall die Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell